Садыр Жапаров вылетел в Таджикистан для участия в сессии ОДКБ

Президент Садыр Жапаров вылетел в Душанбе (Таджикистан) для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Садыр Жапаров примет участие в саммите ОДКБ, где главы государств обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности организации в межсессионный период, а также заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства Армении в ОДКБ.

Президент также примет участие в очередном заседании Совета глав государств — членов ШОС, повестка дня которого включает такие вопросы, как основные итоги деятельности организации за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках ШОС, совместные шаги по преодолению последствий пандемии, а также актуальные темы регионального и международного сотрудничества.

Отмечается, что саммиты ОДКБ и ШОС пройдут под председательством Республики Таджикистан.

Кроме того, глава государства примет участие в совместной встрече глав делегаций государств — членов ШОС и ОДКБ по ситуации в Афганистане.