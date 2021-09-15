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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Обвинение в захвате власти. Депутата Бакыта Джетигенова допросили в МВД

Депутата парламента Бакыта Джетигенова допросили в следственной службе МВД. Об этом 24.kg сообщил сам нардеп.

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По его словам, допрос касался обращения к президенту Садыру Жапарову о якобы готовящемся захвате власти.

«Письмо написали артисты. Я их не знаю. Возможно, их использовали. Ни к какому захвату власти я не имею отношения. Допрос длился около часа, следователи были достаточно вежливыми. Нарушений закона не было», — сказал Бакыт Джетигенов.

Он отметил, что дал подписку о неразглашении следственных действий.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

В МВД на допрос сегодня прибыли депутаты парламента Алтынбек Сулайманов и Жанар Акаев. Милиционеры также доставили экс-полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207211/
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