Обвинение в захвате власти. Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД

Депутата парламента Жанара Акаева вызвали на допрос в следственную службу МВД. Информацию об этом он подтвердил 24.kg.

В повестке следователя указывается, что Жанар Акаев вызван на допрос сегодня в качестве свидетеля.

Фото 24.kg. Жанара Акаева вызвали на допрос

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев.

Сегодня в социальной сети Facebook опубликовано обращение нескольких общественных деятелей к главе государства Садыру Жапарову. В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.