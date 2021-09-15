Равшан Джеенбеков написал заявление на судью Первомайского райсуда Бишкека

Заключенный под стражу Равшан Джеенбеков написал заявление в Генпрокуратуру на судью Первомайского райсуда Бишкека Азирета Медерова. Об этом в Facebook сообщил адвокат Замир Жоошев.
Фото Замира Жоошева. Равшан Джеенбеков написал заявление в Генпрокуратуру на судью Первомайского райсуда Бишкека
«Из-за незаконного решения судьи мне причинен тяжкий вред, выражающийся в длительном незаконном лишении свободы», — считает заявитель.
Напомним, что Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу по кой-ташским событиям.