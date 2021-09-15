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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Равшан Джеенбеков написал заявление на судью Первомайского райсуда Бишкека

Заключенный под стражу Равшан Джеенбеков написал заявление в Генпрокуратуру на судью Первомайского райсуда Бишкека Азирета Медерова. Об этом в Facebook сообщил адвокат Замир Жоошев.

Замира Жоошева
Фото Замира Жоошева. Равшан Джеенбеков написал заявление в Генпрокуратуру на судью Первомайского райсуда Бишкека
В заявлении говорится, что судья, злоупотребляя своим должностным положением, незаконно лишил свободы Равшана Джеенбекова. 5 августа 2021 года в отношении политика домашний арест заменили на заключение под стражу.

«Из-за незаконного решения судьи мне причинен тяжкий вред, выражающийся в длительном незаконном лишении свободы», — считает заявитель.

Напомним, что Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу по кой-ташским событиям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207134/
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