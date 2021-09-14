Садыр Жапаров принял главу «Радио Свобода» Джейми Флая

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял президента и главного исполнительного директора медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы президент отметил, что Кыргызстан является свободной страной, уважающей принципы свободы слова и демократии. Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны всегда готово к активной работе со средствами массовой информации, вместе с тем подчеркнув, что они должны работать объективно, комплексно и придерживаться признанных в мире принципов истинной журналистики.

В свою очередь Джейми Флай отметил, что в Кыргызстане имеются все необходимые условия для профессиональной деятельности СМИ, в том числе и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Поэтому президент медиакорпорации, выразив благодарность руководству страны за созданные условия, добавил, что Кыргызстан — открытая страна, где свобода слова является неотъемлемой частью жизнедеятельности общества.