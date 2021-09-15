Выборы-2021. Партийные объединения: кто, с кем и почему

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. Седьмой созыв будет сформирован по новой мажоритарно-пропорциональной системе. Вводится также преференциальное голосование (открытые списки).

Имена и фамилии кандидатов указываться в бюллетене не будут. Претендентов на мандаты под каждым названием партии расставят по порядковым номерам от 1 до 54. Списки партийцев вывесят на информационных стендах на каждом избирательном участке, включая расположенные за рубежом.

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Кыргызстанцу также предстоит выбрать кандидата-одномандатника или выдвиженца по округу от партии или проголосовать в обоих случаях против всех.

Все эти новшества запутают избирателя и на выходе, как считают эксперты, будет много испорченных бюллетеней, что подорвет доверие к итогам выборов.

А сейчас непростое время для самих политиков. Еще до официального объявления даты выборов начались переговоры по слиянию. Желающих попасть в парламент много, а количество мандатов, финансовые ресурсы, стартовый капитал и электорат ограничены.

Объявляю вас мужем и женой

Из 73 партий, заявивших об участии в выборах (двум — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен» ЦИК отказала в регистрации уполномоченных представителей. — Прим. 24.kg), первыми «свадьбу» сыграли «Ата Мекен» и «Реформа».

11 сентября они объявили о создании широкой коалиции демократических сил «Эгемен» и подписали меморандум.

По предварительным данным, топ возглавит бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев. На четвертой позиции будет лидер «Реформы» Клара Сооронкулова. Кто еще войдет в общий перечень кандидатов, обе политорганизации еще решают.

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Как только появилась информация о вероятном слиянии, пользователи соцсетей раскритиковали новообразованный тандем. По мнению сторонников партии Клары Сооронкуловой, союз с социалистами бесперспективен и может обернуться провалом. Поклонникам «Ата Мекена» объединение с «Реформой» также представляется утопичным.

Они напоминают, что «Ата Мекен» — партия с историей, многолетним опытом участия в гонках и постоянными избирателями, чего нет у «Реформы».

Противники союза указывают, что последняя активно проявила себя только год назад, вылупившись из движения #REакция. Четко сформулированной идеологии нет. Есть только лозунги с расхожими клише, подхваченные завсегдатаями Facebook и Twitter.

Как показала провальная практика реформистов, победить на выборах, опираясь только на электорат в соцсетях, невозможно.

Фиаско «Реформы» на повторных выборах депутатов местных кенешей, прошедших 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке, — тому подтверждение. Партия баллотировалась в БГК и набрала на 3 процента меньше, чем в ходе предыдущей кампании в апреле. Что касается «Ата Мекена», то в последних местных выборах она не участвовала.

Только по любви

Объединение партий накануне кампании — закономерное явление.

Как отметил политолог Медет Тюлегенов, новые правила предстоящих выборов поставили политиков в такие условия, когда слияние необходимо.

«Причем здесь совершенно не важна идеологическая составляющая. К тому же у наших политорганизаций ее и нет. Разница лишь в лояльности к власти или, напротив, в несогласии с ее действиями. Исходя из этого, и создаются конфигурации», — пояснил он.

Этим объясняется, как подчеркивает аналитик, вероятный альянс партии «Ата Журт Кыргызстан» с «Онугуу-Прогрессом».

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«Сейчас мы это обсуждаем. Но не готовы дать ответ. Есть варианты объединения. Конкретную информацию я сообщу позже, чтобы не быть голословным», — пообещал журналистам лидер второй Бакыт Торобаев.

Эксперты склонны считать, что предложение «руки и сердца» исходило именно от главы «Онугуу-Прогресса». С другой стороны, Бакыт Торобаев слишком амбициозен и не захочет оставаться на вторых ролях. Его уход из «Республики» и создание собственной депутатской группы в 2012 году — тому доказательство.

Впрочем, паре «Ата Журт Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс», как и социалистам с реформистами, эксперты в будущем предрекают развод.

«Все эти партийные союзы краткосрочны. Они живут до выборов. Их цель — дойти до парламента, а там видно будет. Пока у нас не появятся партии, созданные по идеологическим параметрам, любые объединения не могут быть долговечны», — сказал Медет Тюлегенов и напомнил еще об одной политорганизации, заявившей о желании укрупниться.

Это «Ыйман Нуру» экс-министра культуры Нуржигита Кадырбекова.

Политпартия участвовала в парламентских выборах в октябре 2020-го (их итоги аннулировала ЦИК — Прим. 24.kg), но не прошла. На местных выборах в апреле и повторных в июле она тоже не прошла.

К партии, как утверждает Нуржигит Кадырбеков, «сватов» засылали, но кто именно, не разглашает.

«Поступают предложения, мы открыты к переговорам. Если будут люди с чистой репутацией, знающие дело, и с ними совпадут наши взгляды, мы не откажемся от этого варианта. Я считаю хорошим фактором объединение сил с одинаковыми идеологией, взглядами и намерениями. На выборах не должны применять админресурс. Что бы ни говорили, все равно его используют. Ладно, если бы не переходили границы. Во-вторых, должны быть условия для проведения чистых выборов. Результаты нечистого дела не будут хорошими. Пора противостоять таким явлениям», — сказал он.

И другие...

Среди заявивших об участии в выборах есть и «Альянс политических сил Кыргызстана». Партию возглавила Зарина Чекирбаева. В прошлом году она выступала в рядах «Бир Бола». Ранее в соцсетях распространили фотографию с председателем партии Алтынбеком Сулаймановым, депутатом Жанарбеком Акаевым и Зариной Чекирбаевой. Это послужило поводом предполагать, что политики пойдут на выборы вместе. Чекирбаева ответила, что пока не может прокомментировать вопрос об объединении.

«Мы пошли на открытие гостиницы. Там мы сфотографировались, теперь пишут всякие вещи, связанные с этой фотографией. Мы не можем остановить народ. Я пока не могу дать комментарий на ваш вопрос. Все пока неизвестно. На следующей или через неделю будет более точная информация», — заметила она.

Однако, судя по тому, что партия «Бир Бол» заявку на участие не подала, ее лидер Алтынбек Сулайманов планирует выступить как одномандатник. Пойдет по округу в Кара-Суу и Искендер Матраимов — брат экс-замглавы Таможенной службы, осужденного за коррупцию, Райымбека Матраимова. На выборах в 2015-м он шел по списку СДПК. Аффилированная с кланом Матраимовых партия «Мекеним Кыргызстан» окончательно сошла с дистанции после октябрьского переворота 2020 года.

Эксперты полагают, что как одномандатники отправятся на выборы Ахматбек Келдибеков и Адахан Мадумаров. «Бутун Кыргызстан» подала заявку, но позволят ли политорганизации Мадумарова попасть в парламент, это другой вопрос. Как у одиночки у бывшего госсекретаря больше шансов получить депутатский мандат.

К категории политиков-тяжеловесов эксперты относят и экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Однако его «Улуттар биримдиги» — партия регионального влияния. Электората и поддержки центра у нее нет. Не исключено, что она будет искать расположения у обитателей Старой площади. Вероятно расширение за счет слияния с «Бирге — Вместе», «Асыл-Мурас Жаштар» и «Биздин Кыргызстан».

В составе других политорганизаций пойдут нардепы Мирлан Жеенчороев и Жанар Акаев. Сменил СДПК на «Социал-демократов» депутат Рыскелди Момбеков.

Место за столом

Сезон брачных игр только начался, и на выходе избиратель может получить неожиданные партийные союзы.

Другое дело, что это даст и как повлияет на расстановку сил? Любой президент хочет видеть предсказуемый парламент. А таким Жогорку Кенеш может оказаться, если туда пройдут нужные власти люди.