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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Партийные объединения: кто, с кем и почему

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. Седьмой созыв будет сформирован по новой мажоритарно-пропорциональной системе. Вводится также преференциальное голосование (открытые списки).

Имена и фамилии кандидатов указываться в бюллетене не будут. Претендентов на мандаты под каждым названием партии расставят по порядковым номерам от 1 до 54. Списки партийцев вывесят на информационных стендах на каждом избирательном участке, включая расположенные за рубежом.

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Кыргызстанцу также предстоит выбрать кандидата-одномандатника или выдвиженца по округу от партии или проголосовать в обоих случаях против всех.

Все эти новшества запутают избирателя и на выходе, как считают эксперты, будет много испорченных бюллетеней, что подорвет доверие к итогам выборов.

А сейчас непростое время для самих политиков. Еще до официального объявления даты выборов начались переговоры по слиянию. Желающих попасть в парламент много, а количество мандатов, финансовые ресурсы, стартовый капитал и электорат ограничены.

Объявляю вас мужем и женой

Из 73 партий, заявивших об участии в выборах (двум — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен» ЦИК отказала в регистрации уполномоченных представителей. — Прим. 24.kg), первыми «свадьбу» сыграли «Ата Мекен» и «Реформа».

11 сентября они объявили о создании широкой коалиции демократических сил «Эгемен» и подписали меморандум.

По предварительным данным, топ возглавит бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев. На четвертой позиции будет лидер «Реформы» Клара Сооронкулова. Кто еще войдет в общий перечень кандидатов, обе политорганизации еще решают.

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Как только появилась информация о вероятном слиянии, пользователи соцсетей раскритиковали новообразованный тандем. По мнению сторонников партии Клары Сооронкуловой, союз с социалистами бесперспективен и может обернуться провалом. Поклонникам «Ата Мекена» объединение с «Реформой» также представляется утопичным.

Они напоминают, что «Ата Мекен» — партия с историей, многолетним опытом участия в гонках и постоянными избирателями, чего нет у «Реформы».

Противники союза указывают, что последняя активно проявила себя только год назад, вылупившись из движения #REакция. Четко сформулированной идеологии нет. Есть только лозунги с расхожими клише, подхваченные завсегдатаями Facebook и Twitter.

Как показала провальная практика реформистов, победить на выборах, опираясь только на электорат в соцсетях, невозможно.

Фиаско «Реформы» на повторных выборах депутатов местных кенешей, прошедших 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке, — тому подтверждение. Партия баллотировалась в БГК и набрала на 3 процента меньше, чем в ходе предыдущей кампании в апреле. Что касается «Ата Мекена», то в последних местных выборах она не участвовала.

Только по любви

Объединение партий накануне кампании — закономерное явление.

Как отметил политолог Медет Тюлегенов, новые правила предстоящих выборов поставили политиков в такие условия, когда слияние необходимо.

«Причем здесь совершенно не важна идеологическая составляющая. К тому же у наших политорганизаций ее и нет. Разница лишь в лояльности к власти или, напротив, в несогласии с ее действиями. Исходя из этого, и создаются конфигурации», — пояснил он.

Этим объясняется, как подчеркивает аналитик, вероятный альянс партии «Ата Журт Кыргызстан» с «Онугуу-Прогрессом».

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«Сейчас мы это обсуждаем. Но не готовы дать ответ. Есть варианты объединения. Конкретную информацию я сообщу позже, чтобы не быть голословным», — пообещал журналистам лидер второй Бакыт Торобаев.

Эксперты склонны считать, что предложение «руки и сердца» исходило именно от главы «Онугуу-Прогресса». С другой стороны, Бакыт Торобаев слишком амбициозен и не захочет оставаться на вторых ролях. Его уход из «Республики» и создание собственной депутатской группы в 2012 году — тому доказательство.

Впрочем, паре «Ата Журт Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс», как и социалистам с реформистами, эксперты в будущем предрекают развод.

«Все эти партийные союзы краткосрочны. Они живут до выборов. Их цель — дойти до парламента, а там видно будет. Пока у нас не появятся партии, созданные по идеологическим параметрам, любые объединения не могут быть долговечны», — сказал Медет Тюлегенов и напомнил еще об одной политорганизации, заявившей о желании укрупниться.

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Это «Ыйман Нуру» экс-министра культуры Нуржигита Кадырбекова.

Политпартия участвовала в парламентских выборах в октябре 2020-го (их итоги аннулировала ЦИК — Прим. 24.kg), но не прошла. На местных выборах в апреле и повторных в июле она тоже не прошла.

К партии, как утверждает Нуржигит Кадырбеков, «сватов» засылали, но кто именно, не разглашает.

«Поступают предложения, мы открыты к переговорам. Если будут люди с чистой репутацией, знающие дело, и с ними совпадут наши взгляды, мы не откажемся от этого варианта. Я считаю хорошим фактором объединение сил с одинаковыми идеологией, взглядами и намерениями. На выборах не должны применять админресурс. Что бы ни говорили, все равно его используют. Ладно, если бы не переходили границы. Во-вторых, должны быть условия для проведения чистых выборов. Результаты нечистого дела не будут хорошими. Пора противостоять таким явлениям», — сказал он.

И другие...

Среди заявивших об участии в выборах есть и «Альянс политических сил Кыргызстана». Партию возглавила Зарина Чекирбаева. В прошлом году она выступала в рядах «Бир Бола». Ранее в соцсетях распространили фотографию с председателем партии Алтынбеком Сулаймановым, депутатом Жанарбеком Акаевым и Зариной Чекирбаевой. Это послужило поводом предполагать, что политики пойдут на выборы вместе. Чекирбаева ответила, что пока не может прокомментировать вопрос об объединении.

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«Мы пошли на открытие гостиницы. Там мы сфотографировались, теперь пишут всякие вещи, связанные с этой фотографией. Мы не можем остановить народ. Я пока не могу дать комментарий на ваш вопрос. Все пока неизвестно. На следующей или через неделю будет более точная информация», — заметила она.

Однако, судя по тому, что партия «Бир Бол» заявку на участие не подала, ее лидер Алтынбек Сулайманов планирует выступить как одномандатник. Пойдет по округу в Кара-Суу и Искендер Матраимов — брат экс-замглавы Таможенной службы, осужденного за коррупцию, Райымбека Матраимова. На выборах в 2015-м он шел по списку СДПК. Аффилированная с кланом Матраимовых партия «Мекеним Кыргызстан» окончательно сошла с дистанции после октябрьского переворота 2020 года.

Эксперты полагают, что как одномандатники отправятся на выборы Ахматбек Келдибеков и Адахан Мадумаров. «Бутун Кыргызстан» подала заявку, но позволят ли политорганизации Мадумарова попасть в парламент, это другой вопрос. Как у одиночки у бывшего госсекретаря больше шансов получить депутатский мандат.

К категории политиков-тяжеловесов эксперты относят и экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Однако его «Улуттар биримдиги» — партия регионального влияния. Электората и поддержки центра у нее нет. Не исключено, что она будет искать расположения у обитателей Старой площади. Вероятно расширение за счет слияния с «Бирге — Вместе», «Асыл-Мурас Жаштар» и «Биздин Кыргызстан».

В составе других политорганизаций пойдут нардепы Мирлан Жеенчороев и Жанар Акаев. Сменил СДПК на «Социал-демократов» депутат Рыскелди Момбеков.

Место за столом

Сезон брачных игр только начался, и на выходе избиратель может получить неожиданные партийные союзы.

Другое дело, что это даст и как повлияет на расстановку сил? Любой президент хочет видеть предсказуемый парламент. А таким Жогорку Кенеш может оказаться, если туда пройдут нужные власти люди.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207054/
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