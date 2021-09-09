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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сват экс-президента Жээнбекова подал в суд на сторонника Алмазбека Атамбаева

Депутат парламента Алиярбек Абжалиев, который приходится сватом экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову, подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении сторонника бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Алги Кылычева. Об этом сообщил журналистам сам ответчик.

По его словам, основанием для обращения в суд стал его пост на своей странице в Facebook, где Алга Кылычев написал о погибшем в одном из домов отдыха в селе Бостери и упомянул Абжалиева. 

27 июля в Иссык-Кульской области в селе Бостери на территории пансионата «Золотые пески» во время отдыха погиб 18-летний парень, его засосало в трубу для перекачки воды из озера в аквапарк. По данному факту было начато следствие.

Напомним, что в отношении Алиярбека Абжалиева в марте этого года было начато досудебное производство по статье 308-1 (незаконное обогащение) УК КР. В ГКНБ заявили, что Абжалиев «используя свои родственные отношения с экс-президентом активно вмешивался в работу государственных органов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов». Сам Абжалиев вину не признавал, называл их «клеветой», однако в июне стало известно, что депутат возместил государству ущерб в размере 20 миллионов сомов.

Алга Кылычев — сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, был членом политсовета СДПК и народного штаба, созданного в поддержку Атамбаева. Он также является фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. В ноябре 2020-го Алга Калычев отказался от сделки со следствием. Но меру пресечения ему не изменили. Он находится под домашним арестом. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/206592/
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