Иск на $10 миллиардов к британскому ВВС подал Дональд Трамп

Иск на $10 миллиардов к британскому ВВС подал Дональд Трамп. Президент США обратился в суд Южного округа Флориды с иском о клевете и потребовал возместить ущерб, сообщает The New York Times.

Претензии у истца возникли в связи с тенденциозным редактированием фрагментов его речи, которое создало у публики впечатление, что он призывал сторонников штурмовать Капитолий. Агентство полагает, что глава государства «открыл международный фронт в своей борьбе с освещением событий в СМИ, которое он считает неправдивым или несправедливым».

Ранее газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Дональда Трампа в передаче Panorama. Она смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления лидера США с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом, Дональд Трамп «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». В действительности же он говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». После этой речи в передаче показали кадры идущих к Капитолию людей с флагами. Поэтому сложилось впечатление, что сторонники главы Белого дома откликнулись на его «призыв». Однако эти кадры сняты до речи Трампа.

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Дональда Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020-го, в которых он потерпел поражение.

В связи с этим скандалом свой пост покинули глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс и генеральный директор ВВС Тим Дэйви.
