Общество

Жители Великобритании подали в суд на Johnson & Johnson из-за рака от присыпки

Около трех тысяч жителей Великобритании подали коллективный иск против американской корпорации Johnson & Johnson. Истцы утверждают, что детская присыпка компании вызвала развитие рака из-за содержания асбеста. Об этом сообщило издание The Guardian.

Иск направлен в Высокий суд Лондона. Общая сумма требований превышает 1 миллиард фунтов стерлингов. По данным юристов, Johnson & Johnson знала о рисках, но на протяжении десятилетий скрывала информацию и продолжала продавать продукцию.

Фото из интернета. Общая сумма исковых требований превышает 1 миллиард фунтов стерлингов
Адвокат истцов Майкл Роулинсон заявил, что почти все месторождения талька содержат следы асбеста, а руководство компании осознавало опасность, однако не предпринимало мер и продолжало лоббировать регуляторов. Производство и продажу тальковой присыпки в Великобритании прекратили только в 2023 году — спустя три года после аналогичного решения в США и Канаде. Компания заменила тальк кукурузным крахмалом.

Среди пострадавших — 75-летняя Джанет Фушилло, у которой диагностировали рак яичников, и Патрисия Ангелл, чей супруг умер от мезотелиомы, хотя никогда не работал с асбестом.

В Johnson & Johnson и ее дочерней компании Kenvue отвергают обвинения. Представители компаний утверждают, что продукция безопасна, не содержит асбеста и соответствует всем международным стандартам качества.
