13:09
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Власть

Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа

Управляющая Федеральной резервной системы США Лиза Кук подала в суд на Дональда Трампа за «беспрецедентную и незаконную» попытку ее увольнения. Об этом сообщает NBC News.

Она подала иск в федеральный суд в Вашингтоне, выполняя клятву бороться за то, чтобы остаться на посту до конца срока, который истекает в 2038 году. Лиза Кук попросила судью оперативно вынести постановление, блокирующее попытки ее отстранения, пока дело рассматривается.

Reuters
Фото Reuters. Управляющая ФРС Лиза Кук подала в суд на Дональда Трампа

Согласно исковому документу в судебной базе данных, Лиза Кук добивается «признания того, что предполагаемое увольнение президентом Трампом 25 августа 2025 года... является незаконным и недействительным, и что она остается действующим членом совета управляющих Федеральной резервной системы».

Чиновница также потребовала от суда признать, что «необоснованное обвинение в мошенничестве с ипотекой до утверждения губернатором не является основанием для отстранения от должности».

Ранее глава Белого дома заявил о своем решении уволить управляющую Федеральной резервной системы Лизу Кук. В качестве основания он сослался на сведения о якобы допущенных ею нарушениях при оформлении ипотечных кредитов. По данным американских СМИ, речь идет о том, что в 2021 году Кук указала два разных объекта как основное место проживания для получения льготных условий по ипотеке.

Это первый случай увольнения президентом управляющего центробанка за всю 111-летнюю историю ФРС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341385/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп требует привлечь к ответственности Джорджа Сороса и его сына
Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине
Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, она отказалась уходить
Встрече Путина и Зеленского мешает то, что они «друг друга не любят» — Трамп
В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Сделка состоялась: США приобрели 10 процентов акций Intel
Дональд Трамп заявил, что сегодня выйдет патрулировать улицы Вашингтона
За лето из бишкекской школы № 37 уволились 15 учителей
Прекрасный и очень успешный день на Аляске: Трамп о встрече с Путиным
Встреча на Аляске. Трамп дважды оговорился, заявив прессе, что едет в Россию
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:06
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для тур...
13:00
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
12:48
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
12:30
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
12:24
В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру