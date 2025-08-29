Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа

Управляющая Федеральной резервной системы США Лиза Кук подала в суд на Дональда Трампа за «беспрецедентную и незаконную» попытку ее увольнения. Об этом сообщает NBC News.

Она подала иск в федеральный суд в Вашингтоне, выполняя клятву бороться за то, чтобы остаться на посту до конца срока, который истекает в 2038 году. Лиза Кук попросила судью оперативно вынести постановление, блокирующее попытки ее отстранения, пока дело рассматривается.

Фото Reuters. Управляющая ФРС Лиза Кук подала в суд на Дональда Трампа

Согласно исковому документу в судебной базе данных, Лиза Кук добивается «признания того, что предполагаемое увольнение президентом Трампом 25 августа 2025 года... является незаконным и недействительным, и что она остается действующим членом совета управляющих Федеральной резервной системы».

Чиновница также потребовала от суда признать, что «необоснованное обвинение в мошенничестве с ипотекой до утверждения губернатором не является основанием для отстранения от должности».

Ранее глава Белого дома заявил о своем решении уволить управляющую Федеральной резервной системы Лизу Кук. В качестве основания он сослался на сведения о якобы допущенных ею нарушениях при оформлении ипотечных кредитов. По данным американских СМИ, речь идет о том, что в 2021 году Кук указала два разных объекта как основное место проживания для получения льготных условий по ипотеке.

Это первый случай увольнения президентом управляющего центробанка за всю 111-летнюю историю ФРС.