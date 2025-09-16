Трамп сообщил об иске к The New York Times на $15 миллиардов

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что подал иск к The New York Times на $15 миллиардов, обвинив издание в клевете. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

«Сегодня мне выпала великая честь подать иск о клевете и оскорблении на $15 миллиардов против New York Times», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Из сообщения Дональда Трампа неясно, подал он уже иск или только собирается это сделать.

Глава Соединенных Штатов не уточнил, какие именно публикации газеты он считает клеветой, но раскритиковал издание за поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

Дональд Трамп утверждает, что газета «десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!)», его семье, бизнесе и стране в целом.

Он также привел в пример свои иски против ведущего ABC News (принадлежит корпорации Disney) Джорджа Стефанопулоса и программы 60 Minutes телеканала CBS (принадлежит Paramount).

В обоих случаях стороны пришли к досудебному соглашению: Paramount согласился выплатить $16 миллионов в виде пожертвования для президентской библиотеки, а ABC News — $15 миллионов фонду, связанному с Трампом.

Президент США уже угрожал New York Times иском после того, как издание опубликовало несколько материалов о его связи с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.