Общество

Против компаний детского блогера России Влада А4 подали иски на 386 тысяч рублей

Фото из интернета

Несколько предпринимателей подали в суд на компании российского блогера Влада А4 с просьбой взыскать в общей сумме 386 тысяч рублей. Обе претензии от бизнесменов из области строительства и архитектуры. Одна из фирм популярного блогера за 2024 год заработала 5 миллионов рублей чистой прибыли, сообщается на сайте radio1.ru.

Компания Влада А4 была не согласна с судебным решением и подала апелляцию, но ее не приняли из-за нарушений при оформлении. По первому делу назначено собеседование сторон на 8 декабря.

Влад А4 снимает контент для детей, имеет более 79,2 миллиона подписчиков. Известно, что за 2024 год он заработал около 300 миллионов рублей с учетом прибыли всех своих фирм. ООО «А4 Магазин», с которым как раз судятся бизнесмены, за 2024 год принесло выручку в 103 миллиона, а чистую прибыль — в размере 5 миллионов рублей.

В декабре 2024 года Влад А4 представлял блогерское сообщество на прямой линии с президентом РФ, где попросил у Владимира Путина напутствия для всех медийных людей. Владимир Путин ответил ему, что блогерам самим следует определять, какие смыслы транслировать аудитории, и они должны руководствоваться зовом сердца и своей ответственностью перед страной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350044/
