Выборы-2021. Глава ЦИК пообещала показать журналистам, как будут работать АСУ

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова пообещала журналистам показать, как работают АСУ и как они будут обрабатывать бюллетени на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

По ее словам, программа, призванная считывать данные с бюллетеней с открытыми партийными списками и с кандидатами-одномандатниками, практически готова.

Глава ЦИК заверила, что сбоя не будет. Более того, она отметила, что избиратель не запутается, заполняя бюллетени.

Будут подготовлены специальные ролики в качестве пособия для избирателя. Нуржан Шайлдабекова указала — кыргызстанец, пришедший в день голосования на участок, получит два бюллетеня. В одном будут перечислены партии, прошедшие регистрацию, а внизу помещены порядковые номера кандидатов из списков этих политорганизаций. Во втором бюллетене будут имена и фамилии кандидатов-одномандатников.

«Если избиратель отметит в бюллетене только кандидата из списка партии, без указания политической организации, его голос не засчитают и бюллетень признают испорченным», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Голосовать за претендентов, не отмечая партию — нельзя. Такой бюллетень тоже будет считаться испорченным. Нуржан Шайлдабекова

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.