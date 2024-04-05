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Власть

Баткенский избирательный округ. Все зарегистрированные кандидаты в депутаты

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому избирательному округу. Мандат стал вакантным после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия Нурлана Ражабалиева на основании поданного им заявления. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.

Всего 12 человек подали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах по этому округу, но впоследствии двое отказались от участия. Зарегистрировано 10 кандидатов.

24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.

1
Кенеш Салихов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Кенеш Салихов

Директор ОФ «Геопарк Мадыген». В разные годы работал главой аыйл окмоту Самаркандека, акимом Баткенского района, первым заместителем полпреда президента в Баткенской области. Баллотировался в депутаты на прошлых выборах.

2
Джалил Каработоев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Джалил Каработоев

Пенсионер.

3
Тургунбай Нишанбаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Тургунбай Нишанбаев

Пенсионер. Ранее был главой Кара-Бакского айыл окмоту.

4
Бактыяр Калпаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бактыяр Калпаев

Директор ОсОО «Комфорт Хаус». В 2020 году был в списке партии «Мекенчил», которую в то время возглавлял Камчыбек Ташиев. В ноябре 2021-го числился среди кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан».

5
Асылбек Мадалиев

Учитель в IT-школе «Санарип Академия». Баллотируется по этому округу второй раз.

6
Акимали Сатаров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Акимали Сатаров

Частный предприниматель, мастер спорта.

7
Аширбай Раимкулов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Аширбай Раимкулов

Старший мастер профлицея № 57 города Баткена.

8
Замирбек Кожонов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Замирбек Кожонов

Председатель Исхак-Полотханского айыльного кенеша

9
Бакытбек Шадыманов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Шадыманов

Частный предприниматель.

10
Махмуд Ойтемиров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Махмуд Ойтемиров



Генеральный директор ОсОО Jazeera Travel. Работал генеральным директором компании «Барып-Тур Авиабилеты и Туры» был начальником управления труда в Министерстве труда, преподавателем в КНУ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290883/
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