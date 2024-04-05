Баткенский избирательный округ. Все зарегистрированные кандидаты в депутаты

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому избирательному округу. Мандат стал вакантным после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия Нурлана Ражабалиева на основании поданного им заявления. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.
Всего 12 человек подали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах по этому округу, но впоследствии двое отказались от участия. Зарегистрировано 10 кандидатов.
24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.
Директор ОФ «Геопарк Мадыген». В разные годы работал главой аыйл окмоту Самаркандека, акимом Баткенского района, первым заместителем полпреда президента в Баткенской области. Баллотировался в депутаты на прошлых выборах.
Пенсионер.
Пенсионер. Ранее был главой Кара-Бакского айыл окмоту.
Директор ОсОО «Комфорт Хаус». В 2020 году был в списке партии «Мекенчил», которую в то время возглавлял Камчыбек Ташиев. В ноябре 2021-го числился среди кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан».
Учитель в IT-школе «Санарип Академия». Баллотируется по этому округу второй раз.
Частный предприниматель, мастер спорта.
Старший мастер профлицея № 57 города Баткена.
Председатель Исхак-Полотханского айыльного кенеша
Частный предприниматель.
Генеральный директор ОсОО Jazeera Travel. Работал генеральным директором компании «Барып-Тур Авиабилеты и Туры» был начальником управления труда в Министерстве труда, преподавателем в КНУ.