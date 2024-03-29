Ошский избирательный округ. Все кандидаты на мандат депутата Жогорку Кенеша

Ошский избирательный округ остался без депутата Жогорку Кенеша после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.
ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 18 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.
24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке по Ошскому избирательному округу.
Это не первая ее попытка получить мандат. В 2021 году она участвовала в выборах по Сузакскому избирательному округу № 13. Заняла предпоследнее место, набрав 867 голосов.
Но ее имя мелькало в СМИ и до этого. В ноябре 2020 года она решила участвовать в президентских выборах. Но отказалась сдавать экзамен по государственному языку, аргументировав это тем, что училась в Джалал-Абадском государственном университете и имеет диплом. По ее словам, он выше по статусу, чем «какой-то сертификат». С гонки ее сняли.
Его можно назвать завсегдатаем выборных кампаний. В 2023 году, например, он дважды участвовал в досрочных выборах в Ленинском избирательном округе.
Несколько раз выставлял кандидатуру на президентских выборах, в том числе и в 2020 году, но потом отозвал заявление. Турсунбай Бакир уулу является лидером партии «ЭрК». Был депутатом Жогорку Кенеша, омбудсменом, послом в Малайзии.
Экс-депутат Жогорку Кенеша VI созыва («Республика Ата Журт»).
Депутат Ошского горкенеша. О претенденте информации в открытых источниках практически нет.
заявил, что Бекболот Арзибаев финансировал агитационную кампанию вне избирательного фонда. Якобы агитаторам и доверенным лицам деньги выплачивали наличными.
Еще один депутат Ошского кенеша. Был делегатом Народного курултая от южной столицы.
Консультант депутата Жогорку Кенеша. На парламентских выборах осенью 2020-го числился в списке партии «Ыйман Нуру». Работал вице-мэром Оша по социальным вопросам.
Директор Ошского муниципального предприятия теплоснабжения. Это его не первая попытка попасть в Жогорку Кенеш. В прошлый раз баллотировался в парламент в 2020 году от партии «Биримдик».
Затем дважды участвовал в выборах в Ошский горкенеш в списке партии «Ата Журт Кыргызстан» и даже прошел, но вскоре сдал мандат и вернулся на муниципальную должность.
Муниципальный служащий — начальник МТУ Сулайман-Тоо мэрии Оша.
Преподаватель ОшГУ. Выдвигал кандидатуру на повторных выборах по Ленинскому округу, но снялся с выборов после утверждения ЦИК текста избирательного бюллетеня.
Адвокат, экс-судья Кызыл-Кийского горсуда.
Безработный. Кстати, в 2021 году выставлял свою кандидатуру по Куршабскому одномандатному округу. Тогда он был старшим прокурором отдела прокуратуры Оша.
Пенсионер МВД КР. Был делегатом на Народном курултае от Оша.
Пенсионер. Другой информации в открытых источниках нет.
Пенсионер. Экс-заместитель директора Государственной кадровой службы. Участвовал и в прошлой предвыборной кампании в этом округе.
Директор ОсОО «Стандарт Плюс Голд».
Делегат Народного курултая. В базе osoo.kg указано, что он директор ОФ «Центр поддержки гражданских инициатив».
Пенсионер. Делегат Народного курултая. В ноябре 2021-года зарегистрирован доверенным лицом политической партии «Ата Журт Кыргызстан» на выборах в ЖК.