Ошский избирательный округ. Все кандидаты на мандат депутата Жогорку Кенеша

Ошский избирательный округ остался без депутата Жогорку Кенеша после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.

ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 18 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке по Ошскому избирательному округу.

1 Юлия Лилиенталь Юлия Лилиенталь

Фото с сайта ЦИК. Юлия Лилиенталь

Это не первая ее попытка получить мандат. В 2021 году она участвовала в выборах по Сузакскому избирательному округу № 13. Заняла предпоследнее место, набрав 867 голосов.

Но ее имя мелькало в СМИ и до этого. В ноябре 2020 года она решила участвовать в президентских выборах. Но отказалась сдавать экзамен по государственному языку, аргументировав это тем, что училась в Джалал-Абадском государственном университете и имеет диплом. По ее словам, он выше по статусу, чем «какой-то сертификат». С гонки ее сняли.

2 Турсунбай Бакир уулу Турсунбай Бакир уулу

Фото с сайта ЦИК. Турсунбай Бакир уулу

Его можно назвать завсегдатаем выборных кампаний. В 2023 году, например, он дважды участвовал в досрочных выборах в Ленинском избирательном округе.

Несколько раз выставлял кандидатуру на президентских выборах, в том числе и в 2020 году, но потом отозвал заявление. Турсунбай Бакир уулу является лидером партии «ЭрК». Был депутатом Жогорку Кенеша, омбудсменом, послом в Малайзии.

3 Авазбек Абдугапаров Авазбек Абдугапаров

Фото с сайта ЦИК. Авазбек Абдугапаров

Экс-депутат Жогорку Кенеша VI созыва («Республика Ата Журт»).

4 Максатбек Маматкулов Максатбек Маматкулов

Депутат Ошского горкенеша. О претенденте информации в открытых источниках практически нет.

5 Бекболот Арзибаев Бекболот Арзибаев

Фото с сайта ЦИК. Бекболот Арзибаев

6 Талантбек Кадыров Талантбек Кадыров

Депутат Ошского горкенеша. Он баллотировался в Жогорку Кенеш по этому округу в 2021 году. Тогда не обошлось без скандала. ГКНБ заявил , что Бекболот Арзибаев финансировал агитационную кампанию вне избирательного фонда. Якобы агитаторам и доверенным лицам деньги выплачивали наличными.

Фото с сайта ЦИК. Талантбек Кадыров

Еще один депутат Ошского кенеша. Был делегатом Народного курултая от южной столицы.

7 Ильичбек Эргешов Ильичбек Эргешов

Фото с сайта ЦИК. Ильичбек Эргешов

Консультант депутата Жогорку Кенеша. На парламентских выборах осенью 2020-го числился в списке партии «Ыйман Нуру». Работал вице-мэром Оша по социальным вопросам.

8 Бекмурза Эргешов Бекмурза Эргешов

Фото с сайта ЦИК. Бекмурза Эргешов

Директор Ошского муниципального предприятия теплоснабжения. Это его не первая попытка попасть в Жогорку Кенеш. В прошлый раз баллотировался в парламент в 2020 году от партии «Биримдик».

Затем дважды участвовал в выборах в Ошский горкенеш в списке партии «Ата Журт Кыргызстан» и даже прошел, но вскоре сдал мандат и вернулся на муниципальную должность.

9 Эмиль Караев Эмиль Караев

Фото с сайта ЦИК. Эмиль Караев

Муниципальный служащий — начальник МТУ Сулайман-Тоо мэрии Оша.

10 Абдивали Балтабаев Абдивали Балтабаев

Фото с сайта ЦИК. Абдивали Балтабаев

Преподаватель ОшГУ. Выдвигал кандидатуру на повторных выборах по Ленинскому округу, но снялся с выборов после утверждения ЦИК текста избирательного бюллетеня.

11 Калтарбек Кыдыров Калтарбек Кыдыров Фото с сайта ЦИК. Калтарбек Кыдыров

Адвокат, экс-судья Кызыл-Кийского горсуда.

12 Нурлан Танабаев

Фото с сайта ЦИК. Нурлан Танабаев

Безработный. Кстати, в 2021 году выставлял свою кандидатуру по Куршабскому одномандатному округу. Тогда он был старшим прокурором отдела прокуратуры Оша.

13 Абдилазиз Мамаев

Фото с сайта ЦИК. Абдилазиз Мамаев

Пенсионер МВД КР. Был делегатом на Народном курултае от Оша.

14 Адылбек Нариев

Фото с сайта ЦИК. Адылбек Нариев

Пенсионер. Другой информации в открытых источниках нет.

15 Бахтияржан Фаттахов

Пенсионер. Экс-заместитель директора Государственной кадровой службы. Участвовал и в прошлой предвыборной кампании в этом округе.

16 Бурулкан Эгешова

Фото с сайта ЦИК. Бурулкан Эгешова

Директор ОсОО «Стандарт Плюс Голд».

17 Бахтияр Мамаджанов

Фото с сайта ЦИК. Бахтияр Мамаджанов

Делегат Народного курултая. В базе osoo.kg указано, что он директор ОФ «Центр поддержки гражданских инициатив».

18 Адылжан Атажанов

Пенсионер. Делегат Народного курултая. В ноябре 2021-года зарегистрирован доверенным лицом политической партии «Ата Журт Кыргызстан» на выборах в ЖК.