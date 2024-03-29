Баткенский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК

Баткенский избирательный округ остался без депутата Жогорку Кенеша после того, как ЦИК досрочно прекратил полномочия Нурлана Ражабалиева на основании поданного им заявления. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.
ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.
24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.
Директор ОФ «Геопарк Мадыген». В разные годы работал главой аыйл окмоту Самаркандека, акимом Баткенского района, первым заместителем полпреда президента в Баткенской области. Баллотировался в депутаты на прошлых выборах.
Пенсионер.
Пенсионер. Ранее был главой Кара-Бакского айыл окмоту.
Бывший статс-секретарь Министерства транспорта, бывший советник вице-премьер-министра.
Директор ОсОО «Комфорт Хаус». В 2020 году был в списке партии «Мекенчил», которую в то время возглавлял Камчыбек Ташиев. В ноябре 2021-го числился среди кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан».
Учитель в IT-школе «Санарип Академия». Баллотируется по этому округу второй раз.
Частный предприниматель, мастер спорта.
Старший мастер профлицея № 57 города Баткена.
Председатель Исхак-Полотханского айыльного кенеша
Руководитель общества пограничников КР.
Частный предприниматель.
Генеральный директор ОсОО «Jazeera Travel». Работал генеральным директором компании «Барып-Тур Авиабилеты и Туры», был начальником управления труда в Министерстве труда, преподавателем в КНУ.