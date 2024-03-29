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Власть

Баткенский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК

Баткенский избирательный округ остался без депутата Жогорку Кенеша после того, как ЦИК досрочно прекратил полномочия Нурлана Ражабалиева на основании поданного им заявления. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.

ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.

1
Кенеш Салихов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Кенеш Салихов

Директор ОФ «Геопарк Мадыген». В разные годы работал главой аыйл окмоту Самаркандека, акимом Баткенского района, первым заместителем полпреда президента в Баткенской области. Баллотировался в депутаты на прошлых выборах.

2
Джалил Каработоев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Джалил Каработоев

Пенсионер.

3
Тургунбай Нишанбаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Тургунбай Нишанбаев

Пенсионер. Ранее был главой Кара-Бакского айыл окмоту.

4
Максатбек Дыйканов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Максатбек Дыйканов

Бывший статс-секретарь Министерства транспорта, бывший советник вице-премьер-министра.

5
Бактыяр Калпаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бактыяр Калпаев

Директор ОсОО «Комфорт Хаус». В 2020 году был в списке партии «Мекенчил», которую в то время возглавлял Камчыбек Ташиев. В ноябре 2021-го числился среди кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан».

6
Асылбек Мадалиев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Асылбек Мадалиев

Учитель в IT-школе «Санарип Академия». Баллотируется по этому округу второй раз.

7
Акимали Сатаров

Частный предприниматель, мастер спорта.

8
Аширбай Раимкулов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Аширбай Раимкулов

Старший мастер профлицея № 57 города Баткена.

9
Замирбек Кожонов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Замирбек Кожонов

Председатель Исхак-Полотханского айыльного кенеша

10
Алимберди Бегматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Алимберди Бегматов

Руководитель общества пограничников КР.

11
Бакытбек Шадыманов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Шадыманов

Частный предприниматель.

12
Махмуд Ойтемиров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Махмуд Ойтемиров

Генеральный директор ОсОО «Jazeera Travel». Работал генеральным директором компании «Барып-Тур Авиабилеты и Туры», был начальником управления труда в Министерстве труда, преподавателем в КНУ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290174/
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