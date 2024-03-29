Баткенский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК

Баткенский избирательный округ остался без депутата Жогорку Кенеша после того, как ЦИК досрочно прекратил полномочия Нурлана Ражабалиева на основании поданного им заявления. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.

ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.

1 Кенеш Салихов Кенеш Салихов

Фото с сайта ЦИК. Кенеш Салихов

Директор ОФ «Геопарк Мадыген». В разные годы работал главой аыйл окмоту Самаркандека, акимом Баткенского района, первым заместителем полпреда президента в Баткенской области. Баллотировался в депутаты на прошлых выборах.

2 Джалил Каработоев Джалил Каработоев

Фото с сайта ЦИК. Джалил Каработоев

Пенсионер.

3 Тургунбай Нишанбаев Тургунбай Нишанбаев

Фото с сайта ЦИК. Тургунбай Нишанбаев

Пенсионер. Ранее был главой Кара-Бакского айыл окмоту.

4 Максатбек Дыйканов Максатбек Дыйканов

Фото с сайта ЦИК. Максатбек Дыйканов

Бывший статс-секретарь Министерства транспорта, бывший советник вице-премьер-министра.

5 Бактыяр Калпаев Бактыяр Калпаев

Фото с сайта ЦИК. Бактыяр Калпаев

Директор ОсОО «Комфорт Хаус». В 2020 году был в списке партии «Мекенчил», которую в то время возглавлял Камчыбек Ташиев. В ноябре 2021-го числился среди кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан».

6 Асылбек Мадалиев Асылбек Мадалиев

Фото с сайта ЦИК. Асылбек Мадалиев

Учитель в IT-школе «Санарип Академия». Баллотируется по этому округу второй раз.

7 Акимали Сатаров Акимали Сатаров

Частный предприниматель, мастер спорта.

8 Аширбай Раимкулов Аширбай Раимкулов

Фото с сайта ЦИК. Аширбай Раимкулов

Старший мастер профлицея № 57 города Баткена.

9 Замирбек Кожонов Замирбек Кожонов

Фото с сайта ЦИК. Замирбек Кожонов

Председатель Исхак-Полотханского айыльного кенеша

10 Алимберди Бегматов Алимберди Бегматов

Фото с сайта ЦИК. Алимберди Бегматов

Руководитель общества пограничников КР.

11 Бакытбек Шадыманов Бакытбек Шадыманов

Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Шадыманов

Частный предприниматель.

12 Махмуд Ойтемиров Махмуд Ойтемиров

Фото с сайта ЦИК. Махмуд Ойтемиров

Генеральный директор ОсОО «Jazeera Travel». Работал генеральным директором компании «Барып-Тур Авиабилеты и Туры», был начальником управления труда в Министерстве труда, преподавателем в КНУ.