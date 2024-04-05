Кара-Суйский избирательный округ. Все зарегистрированные кандидаты в депутаты ЖК

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Кара-Суйскому избирательному округу. Мандат стал вакантным после того, как Искендер Матраимов сложил полномочия. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.
Всего 12 человек подали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах по этому округу. Все они были зарегистированы.
24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.
Брат экс-депутата Жогорку Кенеша Турсунбая Бакир уулу, который баллотируется по Ошскому округу. Род деятельности, указанный в заявлении, — пенсионер и индивидуальный предприниматель.
Президент общества «Кыргыз тили».
Начальник межрегионального управления службы юридической помощи при Министерстве юстиции. Баллотировался в парламент в 2021 году.
Все, что известно, — делегат Народного курултая.
Предприниматель. Баллотируется не первый раз. На прошлых выборах он шел в списке партии «Ишеним».
Пенсионер МВД. Прошлая попытка в 2022 году, когда он баллотировался по Первомайскому округу, успехом не увенчалась.
Частный предприниматель. В базе данных Минюста числится одним из учредителей социально-политической партии «Сила в единстве». В апреле 2021 года баллотировался в Ошский горкенеш от партии «Ынтымак».
Помощник депутата Жогорку Кенеша. О нем также известно, что в 2020 году участвовал в выборах в рядах партии «Кыргызстан».
Директор ОсОО «Евразия Строй Групп».
Временно безработный. Недолго был акимом Кара-Суйского района.
Безработный. О нем информации в открытых источниках нет.
Временно безработный. В поисковых системах можно найти информацию о том, что он был доцентом кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ОшГУ, старшим преподавателем филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в Оше.