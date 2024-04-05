Кара-Суйский избирательный округ. Все зарегистрированные кандидаты в депутаты ЖК

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Кара-Суйскому избирательному округу. Мандат стал вакантным после того, как Искендер Матраимов сложил полномочия. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.

Всего 12 человек подали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах по этому округу. Все они были зарегистированы.

24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.

1 Бакытбек Бакир

Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Бакир

Брат экс-депутата Жогорку Кенеша Турсунбая Бакир уулу, который баллотируется по Ошскому округу. Род деятельности, указанный в заявлении, — пенсионер и индивидуальный предприниматель.

2 Раимжан Курбанов

Фото с сайта ЦИК. Раимжан Курбанов

Президент общества «Кыргыз тили».

3 Толкун Эргешов

Фото с сайта ЦИК. Толкун Эргешов

Начальник межрегионального управления службы юридической помощи при Министерстве юстиции. Баллотировался в парламент в 2021 году.

4 Ганишер Бадалов

Фото с сайта ЦИК. Ганишер Бадалов

Все, что известно, — делегат Народного курултая.

5 Санжар Алимжан уулу

Фото с сайта ЦИК. Санжар Алимжан уулу

Предприниматель. Баллотируется не первый раз. На прошлых выборах он шел в списке партии «Ишеним».

6 Дамирбек Давлянов

Фото с сайта ЦИК. Дамирбек Давлянов

Пенсионер МВД. Прошлая попытка в 2022 году, когда он баллотировался по Первомайскому округу, успехом не увенчалась.

7 Турдубек Орунбаев

Фото с сайта ЦИК. Турдубек Орунбаев

Частный предприниматель. В базе данных Минюста числится одним из учредителей социально-политической партии «Сила в единстве». В апреле 2021 года баллотировался в Ошский горкенеш от партии «Ынтымак».

8 Илимбек Кубанычбеков

Фото с сайта ЦИК. Илимбек Кубанычбеков

Помощник депутата Жогорку Кенеша. О нем также известно, что в 2020 году участвовал в выборах в рядах партии «Кыргызстан».

9 Сталбек Ажимаматов

Фото с сайта ЦИК. Сталбек Ажимаматов

Директор ОсОО «Евразия Строй Групп».

10 Руслан Маматов

Фото с сайта ЦИК. Руслан Маматов

Временно безработный. Недолго был акимом Кара-Суйского района.

11 Амирбек Джунусов

Фото с сайта ЦИК. Амирбек Джунусов

Безработный. О нем информации в открытых источниках нет.

12 Рустам Мамазакиров

Фото с сайта ЦИК. Рустам Мамазакиров

Временно безработный. В поисковых системах можно найти информацию о том, что он был доцентом кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ОшГУ, старшим преподавателем филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в Оше.