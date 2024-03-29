Кара-Суйский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК

Кара-Суйский избирательный округ остался без депутата Жогорку Кенеша после того, как Искендер Матраимов сложил полномочия. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.
ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.
24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.
Брат экс-депутата Жогорку Кенеша Турсунбая Бакир уулу, который баллотируется по Ошскому округу. Род деятельности, указанный в заявлении, — пенсионер и индивидуальный предприниматель.
Президент общества «Кыргыз тили».
Начальник межрегионального управления службы юридической помощи при Министерстве юстиции. Баллотировался в парламент в 2021 году.
Все, что известно, — делегат Народного курултая.
Предприниматель. Баллотируется не первый раз. На прошлых выборах он шел в списке партии «Ишеним».
Пенсионер МВД. Прошлая попытка в 2022 году, когда он баллотировался по Первомайскому округу, успехом не увенчалась.
Частный предприниматель. В базе данных Минюста числится одним из учредителей социально-политической партии «Сила в единстве». В апреле 2021-го баллотировался в Ошский горкенеш от партии «Ынтымак».
Помощник депутата Жогорку Кенеша. О нем также известно, что в 2020-м участвовал в выборы в рядах партии «Кыргызстан».
Директор ОсОО «Евразия Строй Групп».
Временно безработный. Недолго был акимом Кара-Суйского района.
Безработный. О нем информации в открытых источниках нет.
Временно безработный. В поисковых системах можно найти информацию о том, что он был доцентом кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ОшГУ, старшим преподавателем филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в Оше.