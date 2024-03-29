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Власть

Кара-Суйский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК

Кара-Суйский избирательный округ остался без депутата Жогорку Кенеша после того, как Искендер Матраимов сложил полномочия. Выбирать нового нардепа здесь будут 28 апреля.

ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.

1
Бакытбек Бакир

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Бакир

Брат экс-депутата Жогорку Кенеша Турсунбая Бакир уулу, который баллотируется по Ошскому округу. Род деятельности, указанный в заявлении, — пенсионер и индивидуальный предприниматель.

2
Раимжан Курбанов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Раимжан Курбанов

Президент общества «Кыргыз тили».

3
Толкун Эргешов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Толкун Эргешов

Начальник межрегионального управления службы юридической помощи при Министерстве юстиции. Баллотировался в парламент в 2021 году.

4
Ганишер Бадалов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Ганишер Бадалов

Все, что известно, — делегат Народного курултая.

5
Санжар Алимжан уулу

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Санжар Алимжан уулу

Предприниматель. Баллотируется не первый раз. На прошлых выборах он шел в списке партии «Ишеним».

6
Дамирбек Давлянов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Дамирбек Давлянов

Пенсионер МВД. Прошлая попытка в 2022 году, когда он баллотировался по Первомайскому округу, успехом не увенчалась.

7
Турдубек Орунбаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Турдубек Орунбаев

Частный предприниматель. В базе данных Минюста числится одним из учредителей социально-политической партии «Сила в единстве». В апреле 2021-го баллотировался в Ошский горкенеш от партии «Ынтымак».

8
Илимбек Кубанычбеков

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Илимбек Кубанычбеков

Помощник депутата Жогорку Кенеша. О нем также известно, что в 2020-м участвовал в выборы в рядах партии «Кыргызстан».

9
Сталбек Ажимаматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Сталбек Ажимаматов

Директор ОсОО «Евразия Строй Групп».

10
Руслан Маматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Руслан Маматов

Временно безработный. Недолго был акимом Кара-Суйского района.

11
Амирбек Джунусов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Амирбек Джунусов

Безработный. О нем информации в открытых источниках нет.

12
Рустам Мамазакиров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Рустам Мамазакиров

Временно безработный. В поисковых системах можно найти информацию о том, что он был доцентом кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ОшГУ, старшим преподавателем филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в Оше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290173/
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