В Базар-Коргоне построили две школы, но не оснастили их

В Базар-Коргонском районе в селе Арсланбоп построили две школы на 360 и 370 мест, но не оснастили их. Об этом на заседании парламента заявил депутат Сайдулла Нышанов.

По его словам, школы готовы к введению в эксплуатацию, но при этом внутри учебных заведений нет ученических парт, стульев и досок.

«Я писал письмо в кабинет министров, замминистра образования Надира Жусупбекова ответила, что ведомству не выделяют деньги с 2017 года, и что вопрос решится, когда будет финансирование. В следующую среду начнется учеба. Я прошу взять этот вопрос на контроль представителя президента Анарбека Калматова. Если 15 сентября дети не пойдут в школу, мы все опозоримся», — сказал Сайдулла Нышанов.