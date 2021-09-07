Стало известно, почему таджикские военные не приедут на учения ОДКБ в Кыргызстан

Таджикские офицеры и солдаты не смогут принять участия в совместных учениях Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) «Рубеж-2021», которые проходят в Кыргызстане. Об этом сообщает таджикский сайт ASIA-Plus со ссылкой на источники.

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Уточняется, что в это время в Таджикистане запланировано много мероприятий с участием военных и они не смогут поехать на учения «Рубеж-2021».

«Именно в период проведения учений в Кыргызстане во всех крупных городах Таджикистана в честь 30-й годовщины независимости республики состоятся военные парады. При этом нельзя сказать, что Таджикистан полностью проигнорировал учения. За его ходом на месте наблюдают высокопоставленные офицеры Генштаба Вооруженных сил страны», — передает издание.

Учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ под названием «Рубеж-2021» намечены на 7-9 сентября, они пройдут в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс».

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Сегодня во всех городах и райцентрах Таджикистана состоялись военные парады. Сообщается, что в них приняли участие свыше 162 тысячи солдат, офицеров и резервистов национальной армии.