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Власть

Не позволю. Депутату ответили о вмешательстве сына Садыра Жапарова в политику

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев ответил на заявление депутата парламента Дастана Бекешева, который посетовал, что сын главы государства Садыра Жапарова Рустам пытается выстроить политическую платформу и проводит встречи с потенциальными кандидатами в депутаты в разных кофейнях Бишкека.

«Позиция Садыра Жапарова об участии родственников в политических процессах остается неизменной», — говорится в распространенном заявлении.

Глава государства ранее не раз отмечал, что не позволит никому из своих ближайших родственников вмешиваться в политические процессы, а также занимать какие-либо высокие государственные должности.

Эрбол Султанбаев

Напомним, ранее у депутата вызвали обеспокоенность действия сына президента. Он напомнил: дети главы государства не должны вмешиваться в политику и оказывать давление. «Мы знаем по печальному опыту двух бывших президентов (речь об Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве. — Прим. 24.kg), чем все это закончилось. Я надеюсь, что наш президент пресечет это и на семейном совете они примут мудрое решение», — отметил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206309/
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