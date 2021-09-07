Депутат обеспокоен, что сын Садыра Жапарова пытается вмешиваться в политику

Депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале посетовал, что сын президента Садыра Жапарова Рустам пытается выстроить политическую платформу и проводит встречи с потенциальными кандидатами в депутаты в разных кофейнях Бишкека.

По мнению нардепа, это вызывает обеспокоенность. Он напомнил: сын главы государства не должен вмешиваться в политику и оказывать давление. «Мы знаем по печальному опыту двух бывших президентов (речь об Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве. — Прим. 24.kg), чем все это закончилось. Я надеюсь, что наш президент пресечет это и на семейном совете они примут мудрое решение», — отметил Дастан Бекешев.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.