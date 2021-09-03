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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК огласила дату, когда СМИ запрещается публиковать опросы

В ЦИК назвали дату, начиная с которой СМИ запрещается публиковать прогнозы общественного мнения.

По данным ведомства, с 23 ноября вводится запрет на освещение в СМИ, интернет-изданиях результатов опросов общественного мнения, прогнозов итогов выборов, иных исследований, связанных с кампанией. То есть за пять дней до дня голосования.

До 23 сентября ЦИК должна на своем официальном сайте опубликовать сведения о размере и других условиях платы за эфирное время, печатную площадь или публикации в интернет-изданиях. Эти данные обязаны предоставить СМИ до 17 сентября включительно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205954/
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