Выборы-2021. Партии до 4 сентября должны подать уведомления об участии в гонке

ЦИК сегодня на своем заседании утвердила календарный план по проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября.
Уточняется, что до 4 сентября включительно, то есть с момента объявления даты выборов, партии должны направить в Центральную избирательную комиссию уведомления об участии в гонке. До 14 октября — провести съезды и сформировать списки кандидатов.
До 14 октября должны выдвинуться и кандидаты-одномандатники. Они могут идти как от партии, так и в порядке самовыдвижения.
До 18 октября 18.00 партии и те, кто пойдет от округов, должны предоставить документы для регистрации. До 29 октября они должны быть зарегистрированы.
Если политобъединение отказывается от участия, заявление следует направить до 18 ноября, одномандатники — до 25 ноября.
Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.