Назначены выборы депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому избирательному округу

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьями 59, 65 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», постановляется:

1. Назначить досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29 седьмого созыва на воскресенье, 30 июня 2024 года.

2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;

— принять меры по уточнению данных Единого государственного реестра населения для формирования на его основе точных списков избирателей;

— оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных;

— принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;

— обеспечить в установленном порядке реализацию иных мероприятий, вытекающих из законодательства, регулирующего проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

4. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.

5. Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих уполномоченных органов и избирательных комиссий по решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.