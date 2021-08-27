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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В рядах «Социал-демократов» пополнение. Рыскелди Момбеков решил идти на выборы

В рядах партии «Социал-демократы Кыргызстана» пополнение. Об этом 24.kg сообщили источники в Жогорку Кенеше.

По их данным, в политорганизацию вступил нардеп Рыскелди Момбеков. Под флагом этой партии он пойдет на выборы в парламент. Сам Рыскелди Момбеков пока не комментирует ситуацию.

Известно, что депутаты Жанар Акаев и Мирлан Жеенчороев тоже намерены баллотироваться в седьмой созыв. Однако пока нет официальной информации, от какой партии они примут участие в новой избирательной кампании.

«Социал-демократы Кыргызстана» — правопреемница партии СДПК, бессменным руководителем которой был Алмазбек Атамбаев. После внутрипартийных скандалов соратники бывшего президента страны создали новую политорганизацию.

Отметим, сегодня президент Садыр Жапаров подписал закон о выборах. Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и по одномандатным округам (36 мандатов).
Ссылка: https://24.kg/vlast/205377/
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