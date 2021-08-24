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Власть

К переговорам с Таджикистаном по границе могут привлечь Россию

«Мы прилагаем максимальные усилия решить все имеющиеся нерешенные вопросы на двусторонней основе. В случае если по каким-либо причинам этого у наших стран не получится, мы, конечно, рассмотрим возможность привлечения к переговорам России или других братских государств и партнеров по региону», — заявил глава Министерства иностранных дел Руслан Казакбаев в интервью РИА Новости.

По его словам, главная причина приграничных конфликтов Кыргызстана и Таджикистана — незавершенность юридического оформления линии государственной границы. При этом обе республики — исторические соседи, народы которых связывает общность культуры, традиций и религии.

«Да, главы Кыргызстана и России в Сочи обсудили меры по восстановлению разрушенных в результате конфликта инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов, оказание помощи пострадавшему местному населению. Хотел бы, воспользовавшись возможностью, поблагодарить российскую сторону за помощь, оказанную в дни и после трагических событий в Баткенской области», — отметил Руслан Казакбаев.

«Вместе с тем, несмотря на прилагаемые усилия по дальнейшему описанию линии кыргызско-таджикской границы, говорить об окончательном разрешении конфликта преждевременно. Одним из прорывных моментов могут стать взаимный отказ от территориальных претензий и начало поиска компромиссного решения, которое удовлетворило бы оба государства», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204978/
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