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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Торобая Зулпукарова оставили под стражей

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов депутата Торобая Зулпукарова на меру пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что обвиняемого не доставили в зал суда. Заседание проводилось онлайн.

Адвокаты просили освободить Зулпукарова из-под стражи. Защита мотивировала свою жалобу тем, что Первомайский районный суд Бишкека необоснованно продлил меру пресечения нардепу.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

Посетивший Бишкек бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/vlast/204914/
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