Дело «Кумтора». Сторонники Торобая Зулпукарова требуют его освобождения

В Бишкеке около здания городского суда митингуют сторонники депутата парламента Торобая Зулпукарова.

Сегодня суд рассмотрит жалобу адвокатов на продление меры пресечения обвиняемому по делу «Кумтора».

Около 60 человек требуют освободить Торобая Зулпукарова. По словам митингующих, властям нужно прекратить незаконные аресты граждан.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

Посетивший Бишкек бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».