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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Адвокат сообщил о нарушениях при задержании Темира Сариева

Оснований для задержания экс-премьер-министра Темира Сариева не было. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Тимур Султанов.

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По его словам, бывший глава кабмина находился в статусе свидетеля и до задержания давал все исчерпывающие ответы на вопросы следователей.

«Последнее следственное действие было проведено 16 июня. Темира Сариева задержали спустя полтора месяца. 3 августа сотрудники ГКНБ приехали на работу и забрали его. Три часа он находился в здании ГКНБ без адвоката. Протокол задержания был оформлен лишь формально, без оснований и мотивировки. Была нарушена презумпция невиновности, а также несколько статей УПК. Кроме того, не были предоставлены доказательства о том, что Темир Сариев, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия или как-то воспрепятствовать следствию», — сказал Тимур Султанов.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203805/
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