Суд заключил под стражу экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова до 13 июня

Бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Тимур Шабданбеков заключен под стражу до 13 июня. Такое решение 15 апреля принял Первомайский районный суд Бишкека.

Как сообщили в пресс-службе суда, Тимуру Шабданбекову вменяется злоупотребление должностным положением (часть 3 статьи 337 УК КР). На период следствия он будет содержаться в СИЗО-1.

Тимур Шабданбеков

В рамках того же дела под стражу заключен глава компании Red Petroleum Акылбек Маматов. Его обвиняют в соучастии в злоупотреблении должностным положением (статья 41 — часть 3 статьи 337 УК КР).

Тем же постановлением суда арестованы и другие фигуранты: М.А.А. и А.Б.А., которым вменяется соучастие в злоупотреблении должностным положением, а также Ч.К.М., обвиняемый по части 3 статьи 337 УК КР.

Следственные действия ведутся в том числе следственной группой по особо важным делам Военной прокуратуры.

Напомним, ранее Тимур Шабданбеков задержан сотрудниками Военной прокуратуры по подозрению в злоупотреблении должностным положением. По делу также проходят бывший заместитель руководителя Фонда по управлению государственным имуществом Бекзат Абдикахаров, глава компании «Ред Петролеум» Акылбек Маматов, а также несколько бывших и действующих сотрудников ГКНБ.

Ранее в Бишкеке также задержан бывший заместитель главы госкомитета Даниэль Рысалиев. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Задержания происходят на фоне кадровых изменений в ГКНБ, начавшихся в феврале 2026 года.