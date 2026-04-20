Происшествия

Бывшего полпреда в Ошской области арестовали до 10 июня

Бывшего депутата Жогорку Кенеша и экс-полпреда президента в Ошской области Зиядина Жамалдинова заключили под стражу. Об этом сообщили источники.

из архива
Зиядин Жамалдинов

По их данным, решением Первомайского районного суда Бишкека Зиядин Жамалдинов водворен в СИЗО-1 до 10 июня.

По информации источников в правоохранительных органах, Зиядин Жамалдинов задержан в рамках уголовного дела, связанного с периодом его работы в должности полномочного представителя президента в Ошской области.

Как сообщили 20 апреля в пресс-службе Первомайского районного суда, 15 апреля суд удовлетворил ходатайство руководителя следственной группы следственной службы МВД Кыргызской Республики и избрал в отношении Жамалдинова меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно предоставленной информации, он обвиняется по статьям 41 часть 2 и 263 часть 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Организатор финансирования организованных групп и преступных сообществ»).
