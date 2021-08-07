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Власть

Чествование призеров Олимпиады-2020. Президент объявил выговор главе Минкульта

Президент Садыр Жапаров на встрече с олимпийцами на площади Ала-Тоо объявил выговор главе Министерства культуры информации спорта и молодежной политики Кайрату Иманалиеву.

Замечание от главы государства Кайрат Иманалиев получил за организацию торжества в честь призеров Олимпиады-2020 в Токио. А именно за то, что не предоставил слово серебряному и бронзовому призерам Олимпиады Акжолу Махмудову и Мээрим Жуманазаровой, а лишь обладателю серебряной медали Айсулуу Тыныбековой.

Так, после выступления Айсулуу Тыныбековой начал выступать президент Садыр Жапаров. Во время завершительной речи главы государства собравшаяся толпа начала перебивать Садыра Жапарова и требовать выступления Акжола Махмудова и скандировать «Акжол, Акжол!». Требование толпы выполнено.

После на трибуну вышел Садыр Жапаров и объявил выговор министру Кайрату Иманалиеву.

«Уважаемые кыргызстанцы, бывает иногда аппарат правительства допускает ошибки. Я и сам не заметил, что двум победителям не дали слово. Поэтому попросил дать слово им. Вот на ваших глазах объявляю выговор министру», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203433/
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