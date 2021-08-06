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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Взаимно признавать сертификаты вакцинации предложил Шавкат Мирзиеев

Взаимно признавать результаты тестирования и сертификаты вакцинации предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Туркменистане. Об этом сообщает «Газета.uz».

По данным издания, Шавкат Мирзиеев предложил запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширить обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, наладить научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперацию по производству жизненно важных лекарственных препаратов.

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров также озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия государств ЦА в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, он заметил, что надо решать вопросы взаимного признания результатов тестов, сертификатов или паспортов вакцинации от COVID-19.

Ссылка: https://24.kg/vlast/203374/
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