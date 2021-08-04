Дело «Кумтора». Омбудсмен обеспокоен состоянием здоровья Данияра Нарымбаева

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов обратился к генеральному прокурору и судебным органам с просьбой рассмотреть возможность применения к Данияру Нарымбаеву, арестованному по делу «Кумтора», меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Напомним, экс-чиновник находится под стражей в СИЗО ГКНБ по решению суда от 9 июня 2021 года.

По данным главного правозащитника страны, находясь под стражей, Данияр Нарымбаев был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинику «Бикард», где ему поставлен диагноз «коронарная болезнь сердца, стенокардия напряжения, атеросклероз аорты, коронарных артерий, гипертоническая болезнь II степени высокого риска, двусторонняя полисегментарная пневмония в тяжелом течении». Поражение легких составляет 50 процентов. При этом лечащие врачи констатируют возможность обострения болезни.

«Посещение Данияра Нарымбаева в клинике показало обширное поражение легких и необходимость в постоянной кислородной поддержке, которая будет нужна даже в случае преодоления кризиса и последующего выздоровления. Кроме того, осложненная двусторонняя пневмония обострила сердечно-сосудистые заболевания, и, как заявляют врачи, содержание под стражей резко усугубляет его состояние здоровья. Имеется высокий риск инфаркта миокарда», — информирует институт акыйкатчи.

По словам Токона Мамытова, состояние здоровья Данияра Нарымбаева вызывает тревогу у правозащитников, содержание под стражей лишает возможности получить полноценное лечение и тем самым создает угрозу его жизни и здоровью.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.