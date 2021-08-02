16:49
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Власть

Садыр Жапаров принял главу офиса ОБСЕ. Говорили о совместных проектах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял главу Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексея Рогова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поздравил Алексея Рогова с назначением на должность руководителя Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Он отметил, что Кыргызстан придает приоритетное значение сотрудничеству с ОБСЕ по широкому кругу вопросов, и выразил признательность за оказываемое содействие организацией по исполнению обязательств в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях.

Садыр Жапаров подтвердил приверженность страны следовать демократическому пути развития и проведению жесткой борьбы с коррупцией, защите прав и свобод человека, а также свободы слова.

«Подчеркнув, что за годы независимости Кыргызстан достиг значительных успехов в демократизации общества и проведении политических реформ, глава государства отметил готовность к продолжению тесного взаимодействия с ОБСЕ для проведения прозрачных и честных парламентских выборов, намеченных на осень этого года», — говорится в сообщении.

Президент поблагодарил ОБСЕ за сотрудничество с правоохранительными органами в таких сферах, как борьба с терроризмом, экстремизмом и радикализацией, а также в укреплении взаимодействия правоохранительных органов с институтами гражданского общества, за вклад в борьбу по противодействию незаконного оборота наркотиков и организованной преступности.

Садыр Жапаров отметил высокую роль ОБСЕ в оказании помощи Кыргызстану в вопросах противодействия пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий. Он подчеркнул позитивные результаты многолетнего сотрудничества по созданию системы раннего предупреждения и предотвращения межэтнических конфликтов.

В свою очередь Алексей Рогов выразил готовность в активизации дальнейших работ для полного отражения насущных потребностей кыргызстанского общества посредством консультативного механизма, через который осуществляется взаимодействие и с государственными органами, и с гражданским сектором. Он оценил указ президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности на 2021-2026 годы, а также концепцию развития гражданской идентичности «Кыргыз Жараны» на 2021-2026 годы.

«Он добавил, что ОБСЕ ожидает принятия государственной концепции в религиозной сфере, и выразил готовность в поддержке данного документа на всех этапах принятия и имплементации. Вместе с тем Алексей Рогов отметил намерения продолжать сотрудничество в военной сфере в связи с ситуацией в Афганистане, чтобы во всеоружии встретить вызовы, которые несут угрозы стабильности по всей Центральной Азии», — рассказали в пресс-службе главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202926/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Пожары в Турции. Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Садыр Жапаров вновь устроил фотосессию с отдыхающими на Иссык-Куле
Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхали на Иссык-Куле и катались на гидроциклах
С думой о народе. Садыр Жапаров опубликовал пост впервые за три месяца
Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
Чрезвычайная ситуация в экономике. Как государство хоронит бизнес
Президент подписал указ о присуждении премий в области науки и техники
Создана Национальная комиссия по госязыку и языковой политике
Вы наносите вред себе. Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев вакцинироваться
Садыр Жапаров надеется экспортировать в США продукцию. Дал поручение кабмину
Популярные новости
Узбекистанцы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
ЧС&nbsp;в&nbsp;экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к&nbsp;пессимистичному сценарию ЧС в экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к пессимистичному сценарию
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
Бизнес
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в&nbsp;&laquo;Керемет Банк&raquo;! Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
Трансплантация печени в&nbsp;Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
2 августа, понедельник
16:38
Садыр Жапаров принял главу офиса ОБСЕ. Говорили о совместных проектах Садыр Жапаров принял главу офиса ОБСЕ. Говорили о совме...
16:34
Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19
16:28
Бактыбек Кудайбергенов стал управляющим делами президента
16:21
Депутаты Ошского горкенеша избрали председателя
16:10
Экс-депутат местного кенеша за призывы к построению халифата осужден на пять лет