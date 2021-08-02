Садыр Жапаров принял главу офиса ОБСЕ. Говорили о совместных проектах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял главу Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексея Рогова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поздравил Алексея Рогова с назначением на должность руководителя Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Он отметил, что Кыргызстан придает приоритетное значение сотрудничеству с ОБСЕ по широкому кругу вопросов, и выразил признательность за оказываемое содействие организацией по исполнению обязательств в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях.

Садыр Жапаров подтвердил приверженность страны следовать демократическому пути развития и проведению жесткой борьбы с коррупцией, защите прав и свобод человека, а также свободы слова.

«Подчеркнув, что за годы независимости Кыргызстан достиг значительных успехов в демократизации общества и проведении политических реформ, глава государства отметил готовность к продолжению тесного взаимодействия с ОБСЕ для проведения прозрачных и честных парламентских выборов, намеченных на осень этого года», — говорится в сообщении.

Президент поблагодарил ОБСЕ за сотрудничество с правоохранительными органами в таких сферах, как борьба с терроризмом, экстремизмом и радикализацией, а также в укреплении взаимодействия правоохранительных органов с институтами гражданского общества, за вклад в борьбу по противодействию незаконного оборота наркотиков и организованной преступности.

Садыр Жапаров отметил высокую роль ОБСЕ в оказании помощи Кыргызстану в вопросах противодействия пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий. Он подчеркнул позитивные результаты многолетнего сотрудничества по созданию системы раннего предупреждения и предотвращения межэтнических конфликтов.

В свою очередь Алексей Рогов выразил готовность в активизации дальнейших работ для полного отражения насущных потребностей кыргызстанского общества посредством консультативного механизма, через который осуществляется взаимодействие и с государственными органами, и с гражданским сектором. Он оценил указ президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности на 2021-2026 годы, а также концепцию развития гражданской идентичности «Кыргыз Жараны» на 2021-2026 годы.

«Он добавил, что ОБСЕ ожидает принятия государственной концепции в религиозной сфере, и выразил готовность в поддержке данного документа на всех этапах принятия и имплементации. Вместе с тем Алексей Рогов отметил намерения продолжать сотрудничество в военной сфере в связи с ситуацией в Афганистане, чтобы во всеоружии встретить вызовы, которые несут угрозы стабильности по всей Центральной Азии», — рассказали в пресс-службе главы государства.