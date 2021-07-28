Вопрос маркировки медикаментов обсудили в кабмине. Создадут рабочую группу

Сокращение списка лекарственных препаратов и медицинских изделий, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость, и введение маркировки на медикаменты и изделия медицинского назначения обсудили на совещании в кабмине.

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова поручила в недельный срок внести проект решения кабмина, предусматривающий исключение некоторых позиций из перечня лекарств и изделий медицинского назначения, освобожденных от уплаты НДС.

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Она также подчеркнула важность ускорения разработки и поэтапного внедрения в стране системы прослеживаемости лекарственных средств от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки.

Жылдыз Бакашова поручила создать межведомственную рабочую группу с привлечением всех заинтересованных государственных органов и в оперативном порядке разработать концепцию внедрения данного проекта.

Министерству здравоохранения и социального развития совместно с министерствами цифрового развития, экономики и финансов поручено до конца года завершить перевод в цифровой формат деятельности департамента лекарственных средств и медицинских изделий. В кабмине заметили, что он состоит из трех этапов. В рамках первой ступени разработана и интегрирована с официальным веб-порталом электронных государственных закупок единая система нормативно-справочной информации по лекарственным средствам и медицинским изделиям. Второй этап предусматривает цифровую трансформацию всех процессов и процедур в деятельности департамента, а третий — мониторинг движения лекарственных средств с использованием маркировки и идентификации упаковок лекарственных средств.