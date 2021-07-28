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Власть

Трагедия в Аксы. Вице-спикер требует отчета от местных властей

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев предложил пригласить в парламент полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области, акима Аксыйского района и руководство МЧС и заслушать информацию о чрезвычайном происшествии. Об этом депутат заявил на заседании Жогорку Кенеша.

«Всем известно, что в Аксыйском районе Джалал-Абадской области в результате селя погибли восемь человек. Было бы хорошо, если бы губернатор (полномочный представитель президента в области. — Прим. 24.kg), аким района и МЧС пришли бы и дали информацию. Мы сидим, молчим. А из-за турецкого или кыргызского гражданина у нас здесь поднимается шум. Пусть придут и дадут нам информацию по этому событию», — обратился Нурбек Сыдыгалиев к спикеру и попросил внести вопрос в повестку дня.

Отметим, 12 июля на джайлоо Мал-Калды сель унес восемь жителей, в том числе детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202357/
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