Курить в общественных местах кальяны и электронные сигареты могут запретить

Запрет на курение в общественных местах, в том числе электронных сигарет, кальянов и смесей, обсудили на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По словам одного из авторов законопроекта «О защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» Айнуру Алтыбаевой, при разработке документа они опирались на заключения экспертов, которые утверждают, что смеси и жидкости для курения так же вредны, как и сигареты.

Она отметила, что депутаты не могут вообще запретить курить, только ограничить доступные для этого места.

Депутат Дастан Бекешев отметил разницу стоимости акциза на электронные сигареты и обычные и предложил обложить первые более высоким налогом.

Представители Министерства экономики и финансов отметили, что сейчас начата разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию и предложили учесть этот момент в законопроекте, но депутаты приняли документ во втором чтении.