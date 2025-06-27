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Общество

Санврач: Утверждение, что электронные сигареты менее опасны, — миф

Любые формы табачных и никотиносодержащих изделий вредят здоровью. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Назгуль Абамуслимова.

По ее словам, разновидность такой продукции сейчас очень широка.

«В последние годы выросла популярность электронных сигарет. Они относятся к разновидности никотиносодержащих изделий. Дым как таковой не выделяется, а нагревается никотиносодержащая жидкость, и человек вдыхает пар. Табачная индустрия очень мощная, агрессивно продвигает свою продукцию, используя различные маркетинговые ходы. Плюс добавляют пищевые ароматизаторы. Раньше родители сразу могли понять, что их ребенок покурил, из-за запаха дыма. Теперь это сделать сложнее, что и привлекает молодежь», — сказала Назгуль Абамуслимова.

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По ее словам, табачная индустрия ведет пропаганду о том, что электронные сигареты менее опасны.

«То, что они безвредны, — миф. Любые формы табачных и никотиносодержащих изделий вредны. По статистике, те, кто использует электронные сигареты, с высокой вероятностью пополнят ряды курильщиков — появляется привыкание к никотину», — подчеркнула санврач.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Кыргызстане вступает в силу запрет на продажу, ввоз и использование электронных сигарет, вейпов и никотиносодержащих жидкостей.

«Конечно, ожидаются риски. Возможно, будет контрабанда или потребители перейдут на изделия с нагреваемым табаком или обычные сигареты. Мы, как представители сектора здравоохранения, призываем вообще отказаться от любой формы курения. Меры должны быть направлены не только на запреты, но и на профилактику, чтобы люди вообще не начинали курить», — заметила Назгуль Абамуслимова.

В стране действует национальная линия помощи по прекращению курения по номеру 2103. Это анонимно. С 9.00 до 21.00 на звонки отвечают операторы, а с 21.00 до 9.00 работает автоответчик. Есть также информационный центр онлайн Help.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334462/
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