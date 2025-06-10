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Общество

Эркин Чечейбаев: Повышение акцизов на табак защитит от курения молодежь

В Бишкеке прошло межсекторальное совещание «Эффективные пути снижения уровня потребления табака и никотина — имитационная модель акцизного налога на табачные изделия для Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, министр Эркин Чечейбаев отметил необходимость повышения акцизного налога на табак в интересах улучшения общественного здоровья населения страны, особенно подрастающего поколения. В настоящее время потребление табака является ведущей причиной смерти и инвалидности в Кыргызстане.

По оценкам ВОЗ, из-за болезней, вызванных потреблением табака, в Кыргызстане ежегодно умирает более 6 тысяч человек в возрасте 30 лет и старше (около 5 тысяч мужчин и 1 тысячи женщин). В структуре смертности сердечно-сосудистые заболевания занимают более половины случаев. Несмотря на проводимую госполитику по борьбе против табака, экономические затраты, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обусловленные только курением, составляют более 17 миллиардов сомов.

В Кыргызстане до 30 процентов мужчин в возрасте 35-69 лет умирают (среди женщин до 5 процентов) из-за потребления табака, потеря ожидаемой продолжительности жизни составляет 21 год в этой возрастной группе.

Согласно данным многочисленных исследований ВОЗ, ценовые и налоговые меры являются самыми эффективными по снижению потребления табака и никотина, поскольку делают недоступной цену таких продуктов для детей, подростков и молодежи. Борьба с табакокурением позволяет сэкономить 175 миллиардов сомов, учитывая бремя потерь от сердечно-сосудистых заболеваний.

Эркин Чечейбаев призвал не бояться ограничивать доступ к табаку, введя более высокие акцизные налоги. Министр выразил уверенность, что Кыргызстан станет лидером на пространстве СНГ в этом плане, что позволит сберечь подрастающее поколение страны. Заядлые курильщики будут продолжать курить, сколько бы табачные изделия ни стоили, но детей и подростков высокие цены заставят задуматься.

Участники совещания отметили, что повышение акцизов на табак — это не только экономия миллиардов сомов для государства, но и инвестиция в здоровье и будущее народа.

Напомним, министр здравоохранения Эркин Чечейбаев встретился с представителями миссии Центра знаний Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ), которая окажет техническую помощь в разработке эффективной налоговой политики по отношению к табачным и никотиносодержащим изделиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332219/
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