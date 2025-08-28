Объем производства табачных изделий в Кыргызстане увеличился

Объем производства табачных изделий в Кыргызстане с начала 2025 года составил 22 миллиарда 674,4 миллиона сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Это более чем в два раза больше аналогичного показателя в 2024 году, когда объем составил 10 миллиардов 97,5 миллиона сомов.

В июле объем производства достиг 4 миллиардов 233,2 миллиона сомов, что также оказалось выше показателей прошлого года – в пять раз.

Индекс физического объема производства за январь – июль 2025 года составил 99,7 процента.