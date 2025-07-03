12:28
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

ВОЗ предлагает повысить налоги на вредную продукцию

Всемирная организация здравоохранения выступила с новой масштабной инициативой, призвав страны повысить как минимум на 50 процентов цены на табачную, алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки, чтобы поставить заслон хроническим заболеваниям.

По данным ВОЗ, инициатива «3 на 35» призвана сократить смертность и привлечь средства на здравоохранение и развитие за счет налогов.

Эпидемия неинфекционных заболеваний во многом вызвана потреблением табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков. Данные патологии, в том числе сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и диабет, вызывают более 75 процентов смертей в мире.

Однократное увеличение стоимости такой продукции на 50 процентов позволило бы в следующие 50 лет уберечь от преждевременной смерти 50 миллионов человек.

«Налоги на цели здравоохранения — один из самых эффективных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении. Они позволяют сократить потребление вредной продукции и получить дополнительные доходы, которые государство может реинвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту», — отмечают представители ВОЗ.

Инициатива преследует цель — в ближайшие 10 лет собрать налоги на $1 триллион.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335041/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Каждый шестой житель Земли страдает от одиночества
В Кыргызстане сбор налогов на товары и услуги вырос на 9,4 процента
Санврач: Утверждение, что электронные сигареты менее опасны, — миф
С 1 июля в Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и страховых взносов
Парламент принял законопроект о снижении налоговой нагрузки в третьем чтении
В ГНС рассказали, как будут снижать налоговую нагрузку для граждан и бизнеса
Депутаты попросят информацию у министра энергетики о вчерашнем блэкауте
Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и предупреждает уклонистов
Крупная компания не платила налоги. Долг превысил 57 миллионов сомов
Эркин Чечейбаев: Повышение акцизов на табак защитит от курения молодежь
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Кабмин ликвидирует государственное предприятие &laquo;Кыргызское взморье&raquo; Кабмин ликвидирует государственное предприятие «Кыргызское взморье»
Бизнес
Кыргызское кино в&nbsp;вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia
Оплата госпошлины в&nbsp;суд стала проще с&nbsp;MegaPay Оплата госпошлины в суд стала проще с MegaPay
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;мэрия Бишкека подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве ОАО «Элдик Банк» и мэрия Бишкека подписали меморандум о сотрудничестве
Pos-терминал от&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;акции&nbsp;&mdash; ноль процентов на&nbsp;все платежи Pos-терминал от Bakai Bank по акции — ноль процентов на все платежи
3 июля, четверг
12:10
Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-ки...
12:08
В поездах Кыргызстана увеличат бесплатную норму веса перевозки ручной клади
12:00
«Кара-Кыргыз». Как через сериал напомнить об истории народа
11:51
Число утонувших в Кыргызстане с начала года достигло 33 человек — МЧС
11:51
В ЕЭК обсудили противодействие незаконному обороту табачной продукции в ЕАЭС