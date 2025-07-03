ВОЗ предлагает повысить налоги на вредную продукцию

Всемирная организация здравоохранения выступила с новой масштабной инициативой, призвав страны повысить как минимум на 50 процентов цены на табачную, алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки, чтобы поставить заслон хроническим заболеваниям.

По данным ВОЗ, инициатива «3 на 35» призвана сократить смертность и привлечь средства на здравоохранение и развитие за счет налогов.

Эпидемия неинфекционных заболеваний во многом вызвана потреблением табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков. Данные патологии, в том числе сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и диабет, вызывают более 75 процентов смертей в мире.

Однократное увеличение стоимости такой продукции на 50 процентов позволило бы в следующие 50 лет уберечь от преждевременной смерти 50 миллионов человек.

«Налоги на цели здравоохранения — один из самых эффективных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении. Они позволяют сократить потребление вредной продукции и получить дополнительные доходы, которые государство может реинвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту», — отмечают представители ВОЗ.

Инициатива преследует цель — в ближайшие 10 лет собрать налоги на $1 триллион.