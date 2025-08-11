Кыргызстан экспортирует табачную продукцию во Вьетнам и Грецию

В последние годы Ноокатский район уделяет особое внимание экспорту табака и значительно увеличил его объемы. В результате экспорт табачной продукции из Кыргызстана во Вьетнам, Грецию, Россию и Казахстан демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщает Минсельхоз.

По итогам деятельности предприятий Ноокатского района CJSC Constant Leaf Tobacco экспортировала во Вьетнам: в 2023 году — 29,3 тонны натурального табака, в 2024-м — 60 тонн.

LLC BAEK осуществила экспорт ферментированного табака в Грецию: в прошлом году — 154 тонны, в 2025-м — 170 тонн.

Кроме того, зафиксированы значительные объемы экспорта табачных отходов: в 2024 году — 8 тонн в Казахстан и 561 тонна в Россию, в 2025-м — 378,4 тонны в РФ и 97 тонн в РК.

Эти показатели свидетельствуют о растущем экспортном потенциале предприятий табачной отрасли КР. Налаженный устойчивый экспорт в страны Европы и Азии вносит весомый вклад в развитие предпринимательства и сельского хозяйства региона.