Technovation: как наука ищет пути снижения вреда от курения

В Астане прошло мероприятие Technovation, организованное компанией «Филип Моррис Интернешнл» (ФМИ). На региональной встрече представители организации, а также независимые врачи и эксперты по общественному здоровью обсудили, как инновации могут сократить вред от курения и почему запрет не всегда решение.

В чем суть «бездымного будущего»?

Андреа Гонтковичова, вице-президент ФМИ, подчеркивает в интервью 24.kg:

«Сигареты существуют 150 лет. Но технологии позволяют изменить подход. Продукты с нагреваемым табаком имеют научное обоснование меньшего вреда по сравнению с традиционными сигаретами. Наш основной посыл: если человек не хочет отказываться от никотина, у него должен быть менее вредный выбор».

По ее словам, переход к бездымному будущему — это не лозунг, а конкретная стратегическая цель, которая требует научного подхода, ответственного подхода к продажам и открытого диалога с обществом.

«Мы понимаем, что идеальный сценарий — это общество без табака и никотина. Но реальность такова, что более миллиарда человек в мире продолжают курить, зная обо всех негативных последствиях этой привычки. И именно для них нужны альтернативы, основанные на принципах снижения вреда и имеющие научное обоснование этому.

Наша ответственность — предлагать совершеннолетним курильщикам качественные бездымные продукты, доказательно менее вредные, чем сигареты. Это подтверждено и нашими исследованиями, и международными регуляторами, включая Американское агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами (US FDA)», — добавила Андреа Гонтковичова.

Вице-президент компании отметила, что успешный опыт Швеции, Чехии и Венгрии показывает: когда регулирование прозрачно и дает возможность взрослым курящим получать полную информацию о бездымных продуктах, это способствует переходу миллионов людей на менее вредные альтернативы. А значит, снижению рисков развития заболеваний, связанных с курением.

«Мы не выступаем против регулирования — наоборот, мы за взвешенное регулирование и полный запрет продаж несовершеннолетним. Но полные запреты без альтернатив ведут лишь к росту черного рынка. Поэтому крайне важно развивать информирование и диалог со взрослыми потребителями.

Фото организаторов. Андреа Гонтковичова

Мы призываем к научно обоснованному регулированию, где будет четкое различие по степени вреда между традиционными сигаретами и бездымными продуктами. Это поможет потребителям сделать осознанный выбор, а государству — выстроить эффективный налоговый подход и контроль», — сказала Андреа Гонтковичова.

Она напомнила о ситуации в Кыргызстане, где введен полный запрет на ввоз, продажу и использование электронных сигарет, а также жидкостей для них.

«Наше предложение — это акцизная нагрузка на табачную продукцию, пропорциональную риску, как это уже реализовано в ряде стран Европы.

Наш принцип прост: если вы не курите, не начинайте. Но, если вы не собираетесь отказываться от курения, у вас должен быть выбор, который потенциально менее вреден», — резюмировала вице-президент «Филип Моррис Интернешнл».

Мнение врачей

В мероприятии приняли участие именитые врачи, которые поделились своим мнением по вопросу табакокурения. Эксперты обсуждали разные подходы к снижению вреда, включая запретительные и профилактические меры.

Одна из главных проблем — рост потребления среди молодежи. Выяснилось, что запреты на бездымную продукцию часто работают в обратную сторону.

Так, профессор Александр Филиппов заметил, что подростки в Казахстане вместо сигарет начали употреблять насвай.

«Задача сложная — пытаться сократить число употребляющих никотинсодержащие вещества, а с другой стороны — дать альтернативу тем, кто по разным причинам не может отказаться от курения. В этом и есть новая парадигма», — сказал он.

Врач-стоматолог Мейрам Раганин также подчеркнул:

«Если нельзя найти продукт легально, люди все равно найдут альтернативу. И она часто хуже. Насвай вызывает рак [ротовой полости]».

Профессор и онколог Евгений Имянитов добавляет:

«Если никотин доставляется без горения, то это уже хорошо для предотвращения рака легких. Два миллиона человек ежегодно заболевают раком легких в мире, и 85 процентов случаев происходит от сигарет».

При этом директор ФМИ по научному взаимодействию Томоко Иида отметила:

«Исследования показывают, что сам никотин не вызывает рак. Тысячи химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме при горении, делают потребление смертельно опасным, включая развитие болезней легких. Это токсичный коктейль химвеществ, а не никотин способствуют раку. Никотин — это лишь нейромодулятор».

Фото организаторов. Томоко Иида

Врачи добавили, что на основе исследований пришли к выводу:

— у потребителей нагреваемого табака риск развития заболеваний значительно меньше, чем у курильщиков сигарет;

— через 12 месяцев после перехода на бездымные продукты показатели по девяти биомаркерам здоровья соответствуют показателям здоровья людей, которые совсем бросили курить;

— в странах с запретом легальной продукции растет потребление насвая, зачастую без контроля.

Деньги, налоги и черный рынок

Алексей Ким, представитель «Филип Моррис Интернешнл» в СНГ, отметил:

«Казахстан теряет более 32 миллиардов тенге в год из-за нелегального рынка. Бездымная продукция должна облагаться акцизами, но пропорционально тому вреду, который она наносит в сравнении с сигаретами. Это как с зеленой энергетикой: меньше вреда — меньше налогов».

Фото организаторов. Алексей Ким

Он, так же как Андреа Гонтковичова, подчеркнул, что компания предлагает глобально подход к регулированию и налогообложению пропорционально рискам для здоровья, как это уже сделано в ряде государств — в Швеции, Новой Зеландии, Японии и Италии.

Заключение: курить или не курить — вопрос подхода

В условиях, когда более миллиарда человек в мире продолжают курить и 8 миллионов умирают от этого ежегодно, инновационные решения и честная наука могут стать мостом в сторону более здорового будущего.

Technovation — не просто о технологиях, а о новом взгляде на старые проблемы. Вопрос не в том, чтобы идеализировать никотин, а в том, как подойти к проблеме разумно — научно, взвешенно и открыто.