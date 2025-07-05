Риски контрабанды. Дастан Бекешев о повышении акцизов на табак и алкоголь

Минздрав Кыргызстана предлагает в несколько сот раз поднять ставки акцизного налога на вредные товары — сахаросодержащие, энергетические напитки, сигареты, алкоголь. Об этом депутат парламента Дастан Бекешев рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, члены рабочей группы по изменению Налогового кодекса обсуждают повышение ставок акцизного налога.

«Минздрав предлагает в несколько сот раз поднять ставки. Допустим, акциз на сахаросодержащие напитки сейчас составляет 3 сома, а Минздрав предлагает увеличить его до 100 сомов, сигареты каждый год на тысячу сомов поднимать. Алкоголь тоже в разы поднимать хотят», — сказал нардеп.

Он отметил, что поддерживает такие меры в целях улучшения здоровья населения, однако можно сделать еще хуже.

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«Можно навредить здоровью экономики, и тогда у нас начнет поступать контрабанда и алкоголя, и других вредных товаров. Люди от этого не перестанут потреблять — просто будут покупать то, что будет доставляться контрабандой. Например, вейпы у нас запретили с 1 июля, но от этого они не перестали продаваться, и желающие могут их купить, несмотря на запрет», — отметил депутат.

Он также прокомментировал рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая советует всем странам поднимать налоги на вредные товары.

«У меня складывается такое мнение, что в ВОЗ сидят, возможно, экономически подкованные люди, но как будто бы они специально дают такие рекомендации, чтобы разрушить экономики, особенно таких стран, как наша. Потому что в Европе мы видим: сигареты стоят очень дорого, но контрабанда тоже поступает, несмотря на контроль и так далее. Надо быть аккуратными с исполнением рекомендаций международных организаций. Они ничего плохого, может, и не советуют, но иной раз их советы разрушительны», — считает Дастан Бекешев.