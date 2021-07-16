Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию

Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов) уведомляет о начале разработки проекта технического регламента «Требования к никотиносодержащей продукции (изделия с нагреваемым табаком, никотиносодержащие жидкости и иные никотиносодержащие изделия для систем доставки никотина)». Настоящий технический регламент распространяется на никотиносодержащую продукцию (изделия с нагреваемым табаком, никотиносодержащие жидкости и иные никотиносодержащие изделия для систем доставки никотина) (далее — никотиносодержащая продукция) отечественного, импортного производства, а также производимую на территории Евразийского экономического союза, реализуемую на территории Кыргызской Республики.

Технический регламент устанавливает обязательные для применения на территории Кыргызской Республики требования к идентификации, производству, хранению, транспортировке, реализации, эксплуатации, маркировке, наносимой на потребительскую упаковку никотиносодержащей продукции, а также потребительские свойства и характеристики никотиносодержащей продукции, направленные на предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества никотиносодержащей продукции.

Настоящий проект технического регламента разработан в соответствии со статьей 6 Соглашения о правилах обеспечения безопасности продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС в целях обеспечения полноценного государственного контроля за обращением никотиносодержащей продукции на рынке, обеспечения идентификации и установления предельно допустимых значений содержания веществ, которые могут нанести вред здоровью.

Проект Технического регламента соответствует международным стандартам, нормам и правилам.

По всем вопросам относительно проекта технического регламента обращаться в Ассоциацию поставщиков (производителей и дистрибьюторов) по электронному адресу info@supply.kg.