Дело «Кумтора». Торобая Зулпукарова оставили под стражей

Депутата парламента Торобая Зулпукарова оставили под стражей. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Нардеп останется в СИЗО ГКНБ до 30 сентября.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием.