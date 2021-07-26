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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Рабочая группа ЦИК не поддержала решение о снятии «Эл биримдиги»

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК посчитала, что решение Токмакской ТИК о снятии партии «Эл биримдиги» не имеет правовых последствий. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Маматов.

По его словам, территориальная комиссия не могла отменять регистрацию партии, а решение вынесено именно с такой формулировкой. «Можно отменить регистрацию списка кандидатов или аннулировать голоса избирателей, отданных за политорганизацию. Но отменять регистрацию самой партии неправомерно», — пояснил Кайрат Маматов.

ТИК Токмака опиралась на материалы ГУВД Чуйской области, доказывающие, что одна из агитаторов политорганизации в период повторной избирательной кампании занималась подкупом. В отношении нее возбуждено уголовное дело и ей вручено уведомление о подозрении.

Отметим, «Эл биримдиги» получила 11 июля 12,13 процента голосов.

Ранее партии «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар» уже требовали провести повторный подсчет голосов на всех 20 УИК Токмака. ТИК требование удовлетворила, а ЦИК ее решение отменила как необоснованное.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202121/
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