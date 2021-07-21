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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Разгромленная в ходе приграничного конфликта школа в Максате восстановлена

«Средняя школа села Максат Баткенской области готова встретить учеников 1 сентября», — сообщил глава кабинета министров Улукбек Марипов, который сейчас находится в регионе.

По данным пресс-службы правительства, он посетил село, где ознакомился с ходом восстановительных работ, строительства жилых домов и социальных объектов, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля.

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«Финансовые вопросы решены. Средства выделены. Необходимо не только завершить строительство объектов, но и решить вопрос инфраструктуры, в том числе асфальтирование и освещение основных улиц», — сказал Улукбек Марипов и добавил, что жители должны быть обеспечены всем необходимым для комфортного проживания.

Глава кабмина посетил пограничный пост в селе Максат, который также пострадал во время приграничного конфликта. Здесь ведется работа по восстановлению военного объекта.

Улукбек Марипов побывал в средней школе, которая была разрушена в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Восстановление школы завершено полностью. 1 сентября здесь готовы встретить учеников.

В ходе поездки в Баткенскую область председатель кабмина встретился с населением сел Кулунду и Сада Лейлекского района, где выслушал проблемы местных жителей.

Напомним, в селе Максат на стадии завершения находится строительство фельдшерско-акушерского пункта, проведен капитальный ремонт здания территориального отделения милиции, полностью восстановлена средняя школа, на 70 процентов завершено строительство детского сада «Сейтек» на 100 мест, построена и сдана в эксплуатацию общественная приемная.

Кроме того, завершено строительство 10 жилых домов, 40 жилых домов завершены на 70 процентов. Всего в селе Максат Лейлекского района Баткенской области будет построено 83 жилых объекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201693/
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